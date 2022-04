Caso Nego Bau, ovos de páscoa, morte da Irmã Cláudia e mais: a terça-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (12) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Acreanos devem comprar versões mais baratas de ovos de páscoa, diz Fecomércio

No âmbito nacional, a expectativa é positiva para a Páscoa em 2022 – pelo menos se comparada a de 2021. Mas, no Acre, de acordo com previsão do assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó, os acreanos devem economizar.

Homem confessa tortura a Nego Bau e Polícia Civil investiga relação com a morte

Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (12), o delegado da 2ª Regional Lucas Pereira, da Polícia Civil do Acre, revelou detalhes da investigação da relação da tortura e morte do morador de rua Renan Souza, conhecido como Nego Bau.

Uma vida dedicada ao Estado do Acre: morre, aos 91 anos, Irmã Cláudia

O Estado do Acre está de luto. Morre, aos 91 anos, Maria Cláudia Barbosa da Silva, conhecida carinhosamente por Irmã Cláudia.

Interior: Criminoso mata idoso de 72 anos e tenta estuprar mulher no rio Purus

Um crime bárbaro foi registrado na madrugada desta terça-feira (12), nas proximidades da comunidade Novo Amparo, rio Purus, distante várias horas do porto de Sena Madureira. Um criminoso até agora não identificado teria invadido duas residências e, em uma delas, ceifado a vida de um idoso.

“Perguntei quanto tempo tinha de vida”: Ao ContilNet, Jéssica Sales conta sobre descoberta do câncer

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) esteve nos estúdios do ContilNet para um bate-papo especial. Pré-candidata ao Senado, natural de Cruzeiro do Sul, filha do ex-prefeito Vagner Sales e da deputada estadual Antônia Sales, Jéssica é médica ginecologista e está em seu segundo mandato.