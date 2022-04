Chefe da Casa Civil comenta relação entre Gladson e Bittar: “Está a todo vapor”

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (26), o secretário da Casa Civil, Jhonatan Donadoni, se posicionou a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo o governador Gladson Cameli (Progressista) e o senador Marcio Bittar (União Brasil).

Para o advogado que chefia uma das pastas mais importantes do executivo acreano – passando, inclusive pelo crivo de Bittar, antes de assumir o cargo -, a relação entre Gladson e o relator do orçamento não está “estremecida”.

“Eu tenho uma leitura diferente de toda essa situação. Não vejo uma relação estremecida, como alguns apontam”, defendeu o chefe da Casa Civil.

“Esse debate é natural nesse momento específico da política. A aliança entre os dois está a todo vapor. Não houve mudança substancial nenhuma a nível político”, continuou ao ser questionado sobre uma possível desistência de Bittar no apoio à pré-candidatura de Gladson.

A dupla se tornou o foco das discussões no último final de semana após a exoneração do pecuarista Nenê Junqueira – indicado pelo senador – do cargo de secretário de Agronegócio e Produções (Sepa) e a nomeação de Edivan Maciel para ocupar a vaga – tirando o último da disputa pela Câmara Federal. A desistência de Maciel teria desfalcado a chapa formada pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL.

Nesta segunda-feira (26), Donadoni representou o governador em uma reunião com os demais secretários e a equipe de Marcio, além do 1º suplente do Senado, Eduardo Veloso. Na ocasião, os gestores desdobraram os últimos recursos destinados pelo relator do orçamento aos mais variados segmentos do Estado. O montante chega a quase R$ 100 milhões.