Clubes das Séries A e B do Brasileiro têm até esta terça para contratar reforços; entenda nova regra

– Jogador estrangeiro ou que esteja fora do Brasil tem que respeitar a janela. Quem quiser vir para o Brasil, tem que respeitar a janela. A menos que esteja livre antes do encerramento da janela – diz o advogado.

O clube que está contratando precisará concluir a solicitação de transferência no Sistema de Registro da CBF dentro do prazo fixado pela entidade. No caso, até este dia 12 de abril. O contrato será encaminhado para a Federação e, após análise, será remetido à CBF através do Sistema de Registro da CBF para a publicação no Boletim Informativo Diário (BID).