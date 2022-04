Com marido em estado vegetativo, mãe de Eliza Samudio pede ajuda para cuidar do neto

Sônia Fátima Marcelo da Silva Moura, mãe de Eliza Samudio, assassinada em fevereiro de 2010 pelo ex-goleiro Bruno, pede ajuda em uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro e cuidar do neto. O avô da criança, de 52 anos, era o provedor da casa, mas está internado em estado vegetativo e, segundo os médicos, o quadro é irreversível.

Segundo Sônia, o pai do menino nunca pagou pensão para o filho e o marido com o trabalho autônomo arcava com os custos da família. “Sempre levamos uma vida humilde, batalhando muito e meu marido é o pai que o Bruninho conheceu e ama”, diz a mulher.

Ela conta que, há 45 dias, o homem teve duas paradas cardio-respiratórias e, desde então, está internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os médicos ainda informaram para Sônia que após uma quarta parada, todo o cérebro foi afetado. “Ele não voltará mais para nós a não ser em nossos corações. Por isso, venho pedir ajuda dos amigos, pois até conseguir a documentação para quem sabe conseguir a aposentadoria dele, necessito de ajuda financeira para os gastos com todas as despesas com aluguel, comida, energia, remédio até conseguir novamente sobreviver a esta tragédia”, desabafa.

Entre idas e vindas ao hospital, o neto de Sônia fica com familiares. “Não é todos os dias que vou visitá-lo, até porque temos uma rotina com meu neto. Mas não está sendo fácil”. A mulher ainda explica que a vaquinha foi criada pela madrinha de Bruninho, pois ela está sem condições de fazer qualquer coisa.

Até o momento, já foram arrecadados R$ 3.831,36 da meta de R$ 30 mil. Para ajudar, clique no link. –