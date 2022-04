Em Rondônia, Polícia Civil do AC recupera veículo de vítima de estelionato

A Polícia Civil do Acre, com apoio da 7ª Regional de Porto Velho (RO), recuperou um carro nesta terça-feira (13) após ser comprado por golpistas em aplicativos de compra e venda.

Na ocasião, a vítima anunciou um carro Prisma em um aplicativo de venda. Em seguida, um homem fez contato e acabaram acordando a compra e venda do veículo.

Contudo, o depósito realizado pelo suposto comprador no caixa eletrônico era de uma empresa e a assinatura era falsa. A vítima chegou a consultar o aplicativo do banco, local em que constava o crédito do valor depositado, mas com a indicação de “bloqueado”.

Dessa forma, a vítima assinou e entregou o documento de transferência do veículo ao suposto comprador. Porém, quando percebeu que o valor não havia sido creditado, notou ter sido vítima de estelionato.

INVESTIGAÇÃO

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil do Acre, mais precisamente a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, deu início aos trabalhos de investigação, que conseguiram localizar o veículo na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia.

Após reunir os elementos probatórios, o Delegado de Polícia Civil da terceira regional representou por busca e apreensão perante o Poder Judiciário. O fato aconteceu na última terça-feira (12), durante trabalho conjunto entre as Polícias Civis dos estados do Acre e Rondônia.

O delegado Nilton César Boscaro e sua equipe de investigadores, que permanecem no estado rondoniense, irão ouvir a pessoa que estava na posse do veículo e o intermediário da compra e venda. Em seguida, com o retorno ao estado do Acre, o veículo será restituído à vítima.

“Os trabalhos continuarão com o objetivo de individualizar a autoria e angariar outros elementos de prova”, disse o delegado.

DICAS DE PREVENÇÃO