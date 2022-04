Em uma semana, Polícia Civil prende 13 pessoas foragidas da Justiça no AC

Com o objetivo de dar cumprimentos aos mandados de prisões expedidos pela Justiça, bem como prender foragidos, o Núcleo Especializado de Capturas (Necap) da Polícia Civil realizou no decorrer da ultima semana 13 prisões, entre prisões cautelares, que tratam-se de medidas preventivas, prisões penas já sentenciadas e de pessoas que não estão cumprindo as medidas determinadas pelo sistema judicial no estado do Acre.

De acordo com a coordenação do Núcleo, mais prisões ainda serão feitas no decorrer desta semana, dado o reflexo do trabalho da Polícia Civil, e demais Forças de Segurança, que culminam na expedição de mandados de prisões a pessoas envolvidas em crimes.

Dentre os presos estão B.A.L.R. de 22 anos, preso em uma residência localizada no bairro Eldorado, sentenciado a 14 anos de reclusão pelo crime de roubo ocorrido em 2019 e M.J.S.O; de 22 anos, preso também no mesmo bairro, sentenciado a 5 anos de reclusão pelo crime de trafico de drogas.

Ambos eram monitorados eletronicamente e com as prisões terão regressão de regime em decorrência do descumprimento de regras no cumprimento do regime semiaberto.

O trabalho do Necap é dar apoio às unidades policiais e às operações da Polícia Civil, como também realizar a execução da prisão de pessoas envolvidas com atividades delituosas.