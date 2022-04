Imprensa nacional revela detalhes de negociação que colocou acreano Tomate no Botafogo

Dos campos do Acre para o Botafogo: o acreano Tomate foi alçado ao estrelato após um vídeo que circula nas redes sociais e agora parar nos sites nacionais é rotina. O UOL, em publicação mais recente, trouxe mais detalhes sobre a negociação do acreano com o grande clube e revelou que o acerto teve pequeno auxílio de ninguém menos que Jefferson, ídolo alvinegro.

“Uma mensagem enviada pelo ex-camisa 1 acabou sendo uma peça valiosa no decorrer da negociação. Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, quando defendeu o Andirá, do Acre, Tomate foi anunciado pelo Fogão, na última segunda-feira (11), ao lado de outros quatro reforços para o sub-20”, revela o site.

De acordo com a publicação, as tratativas já vinham desde o fim da Copinha e o jovem desembarcou no Rio de Janeiro ainda no início de fevereiro, “mas, durante a transição para a SAF, não houve avanço e a concretização do acordo chegou a estar em xeque”.

De acordo com Rodrigo Sodré, empresário de Tomate, o apoio de Jefferson foi importante durante este período de dúvidas quanto ao futuro. “Vivemos dúvidas, incertezas e veio até o medo de [o acordo] ser desfeito. Mas o Jefferson tinha mandado uma mensagem de apoio ao Tomate, ficamos com contato dele e mantivemos. Foi muito importante esse apoio do Jefferson no momento que outros clubes viram o entrave e começaram a mandar propostas. Então, foi sim muito importante para tomada de decisão”, disse.

“E a chegada do [do diretor de futebol André] Mazzuco também, que demonstrou todo apoio ao Tomate em nome da equipe de John Textor [investidor da SAF]. Por esses motivos, acredito que o Botafogo sempre foi primeira opção na cabeça do Tomate”, completou. *COM UOL

CLIQUE E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA