Isis Valverde é barrada em restaurante nos EUA por usar calça rasgada

“Cheguei ao restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado. Acho que porque estava com boné, esse estilo mais assim”, relatou Valverde em seu Instagram.

A atriz ainda disse que o funcionário do restaurante foi grosseiro com ela e as amigas: “Não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, a mulher não deixou a gente entrar, o cara não deixou a gente entrar. Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem. Foi horrível, me senti péssima”.