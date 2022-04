Luísa Sonza emociona fãs ao mostrar último encontro com Marília Mendonça

Luísa Sonza mexeu com o coração dos fãs da cantora sertaneja, Marília Mendonça. A jovem de 23 anos resolveu fazer uma publicação relembrando uma live que havia feito com Marília pouco tempo antes do acidente aéreo que vitimou a mãe de Léo. No vídeo, as duas parecem estar se divertindo com a cantoria.

Na legenda da publicação, a ex-esposa de Whindersson Nunes pareceu emocionada com a boa lembrança: “Eu obriguei ela cantar comigo à noite toda esse dia kkkk e ela cantou todas as músicas que eu pedi pra ela cantar pra mim…Nunca imaginei que seria a última vez”, relatou a cantora pop. Nos comentários da publicação, um seguidor postou outro trecho do vídeo em que Luísa aparece brincando com Marília.

A cantora sertaneja estava no auge do sucesso e aproveitou para gravar uma música com Luísa, “Melhor Sozinha”, que virou hit. Hoje o videoclipe da canção no YouTube conta com 995 mil visualizações até o fechamento dessa matéria. A vontade de unir o sertanejo com o pop surgiu do interesse das duas além de que Luísa sempre deixou claro que é fã da cantora goiana.

O vídeo publicado por Luísa inclusive, foi feita no dia da gravação do videoclipe da música e lançada ainda em 2021. A versão de “Melhor Sozinha” cantada ao lado de Marília foi adaptada para a voz poderosa da sertaneja já que a versão original foi gravada apenas por Luísa e lançada junto com o álbum “Doce 22”.

Morte de Marília Mendonça

No dia 5 de novembro de 2021, Marília Mendonça faria o seu segundo show em Caratinga, Minas Gerais. O voo estava previsto para aterrissar por volta das 15 horas, mas a cerca de quatro quilômetros do aeroporto, o avião bateu em fios de uma torre de energia elétrica e caiu em uma cachoeira da localidade, matando todos os cinco ocupantes, sendo três passageiros, o piloto e o copiloto da aeronave.

A Cemig (Companhia de Energia de Minas Gerais), confirmou que houve um impacto em uma fiação de torres de energia há aproximadamente 500m do local do acidente. A suspeita é de que a aeronave tenha batido no fio para-raios (que não é energizado), fazendo com que perdesse velocidade e caísse na cachoeira.

A torre de energia fica localizada em um morro, já que o local é cercado de vales e montanhas. Apesar de não estar sinalizada com bolas vermelhas, no entanto, autoridades afirmam que esse tipo de torre não tem a obrigatoriedade de conter as bolas características que auxiliam os pilotos de aeronaves na identificação desses grandes objetos, justamente para evitar um acidente.

A princípio, a assessoria de Marília havia enviado uma nota para a imprensa informando que todos os ocupantes da aeronave haviam sido resgatados com vida após o acidente. A nota foi dada ao vivo no Plantão da Globo, dando esperança para milhões de fãs e para os parentes das vítimas, mas depois a confirmação de que nenhum ocupante da aeronave sobreviveu, ocupou as manchetes de todo o país.