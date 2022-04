Malucos na Roça realiza 8º Festival de Quadrilha no bairro Cidade Nova

Com apoio da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e Fricarnes, a Quadrilha Junina Malucos na Roça realiza o 8º Arrocha Malucos Por Quadrilha, festival que valoriza as tradições juninas, com ênfase à expressão do folclore, dança e cultura popular.

A oitava edição do Festival acontece nos dias 29 e 30 de abril e 01 de maio, com programações diferentes para cada dia, na praça da Juventude, localizada no bairro Cidade Nova, a partir das 18h.

No dia 29 de abril, haverá o Concurso de Destaques, já no dia 30 de abril, acontece o Concurso Estudantil e no último dia, 01 de maio, acontece o Concurso de Quadrilhas Juninas, para encerrar o festival.

Durante os três dias de evento, haverá apresentação de bandas de forró, quadrilhas, espaço para fotografias com decoração, pau sebo, brinquedos, prisão do amor, recadinho do amor, cachaçaria e comidas típicas, além dos concursos de destaque juninos, concurso de rei e rainha mirim estudantil.

O objetivo do arraial, além de valorizar as tradições, é para arrecadar recursos para ajudar a custear o espetáculo de quadrilha junina Malucos na Roça no ano de 2022, tendo em vista que haverá concurso de quadrilha neste ano.