Mulher ‘senta peia’ em bandido e não deixa ladrão roubar motoca; veja vídeo

Brasil – Uma mulher impediu que sua motocicleta fosse roubada nesta quarta-feira (13), na cidade de Passos, interior de Minas Gerais. De maneira surpreendente, a jovem reagiu ao assalto, lutou com o ladrão e não desistiu até que ele fosse embora. As imagens foram registradas por câmeras de segurança e logo viralizaram na web.

Veja vídeo:

Nos registros da cena, é possível ver o momento em que o suspeito chega encapuzado e tenta pegar a chave da moto da mulher. Ela logo reage, vai atrás dele e tenta retirar o capuz de sua cabeça. Enquanto o rapaz tenta dar a partida, a mulher o agarra e puxa para fora, conseguindo tirar a blusa e a touca dele. O assaltante se esquiva, volta para a moto, mas a jovem se joga na garupa.

A mulher então começa a dar murros nas costas do ladrão, grita para chamar atenção e o impede de fugir com o veículo. O suspeito, por sua vez, derruba a moto e joga a jovem no chão. Mas é neste instante que uma outra moradora aparece no portão. Por fim, o rapaz larga tudo para trás e sai correndo da cena. Toda a sequência da ação durou menos de 1 minuto.