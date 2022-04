Muso do bumbum 116cm diz que ganha cantadas na web, mas pretendentes fogem

O muso da Acadêmicos do Cubango , Fábio Alves, de 44 anos, tem tudo para arrasar em perfis de aplicativo de namoro. Além dos 116 cm de bumbum e do corpão sarado que lhe trouxeram a fama no carnaval, ele é enfermeiro e está se formando em psicologia com especialização em psicanálise. Ou seja, Fábio não é só um corpinho bonito.

Mas ainda assim, Fábio tem dificuldades de achar um amor.

“É difícil ter um relacionamento com uma pessoa como eu, que tem um trabalho com viés sensual. As pessoas têm medo de chegar pessoalmente. Mas quando sai matéria sobre mim, chove de pessoas me chamando no direct, homens e mulheres”, diz ele reiterando que a coisa funciona apenas no mundo virtual.