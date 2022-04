Prefeito de Capixaba aumenta salário de professores em 33% e reajusta auxílio alimentação

Desde que assumiu a gestão, o Prefeito Manoel Maia, vem se preocupando em valorizar os funcionários. Em 2021 concedeu aumento de 20% para educação e pagou abono de R$ 5 mil reais para os professores e R$ 3 mil reais para os administrativos da educação.

Já em 2022, após debates e tendo que fazer um verdadeiro exercício financeiro com diversos ajustes nas contas da Prefeitura, Manoel Maia, implantou o piso salarial de 33% para os professores (de forma escalonada, dividindo-o em três parcelas), aumentou para R$ 900,00 (novecentos reais) o auxílio alimentação da educação, além de aumentar em mais de 200% o auxílio alimentação das categorias da administração e saúde.

Vale destacar que o auxílio alimentação da saúde e administração era de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e aumentou para R$ 700,00 (setecentos reais).

“Havia mais de 09 anos que os nossos funcionários não tinham reajuste salarial e tampouco aumento no valor do auxílio. Foi preciso fazer ajustes e alguns cortes, pois, o município enfrenta um momento delicado em suas finanças, mas não poderíamos de forma alguma prolongar o reajuste dos nossos servidores,” disse o Prefeito.

“Vendo o anseio e necessidade das categorias que já estavam há muitos anos sem receber nenhum tipo de benefício, o prefeito sensível com o aumento da inflação e do custo de vida resolveu amenizar a situação dos servidores concedendo os reajustes. Mesmo sabendo que é um auxílio alimentação, este valor vem contemplar os servidores que não foram contemplados com o reajuste salarial propriamente dito. O auxílio alimentação vai permanecer até que a nossa receita melhore para podermos dar um reajuste real em cima do salário. Tão logo isso aconteça iremos incorporar esses valores em um aumento definitivo aos nossos servidores”, explicou o Vice Prefeito, Richard Lima.