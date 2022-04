Quem é Lucia Maggi, a mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes

O sobrenome dela se tornou notável no agronegócio brasileiro com a fundação do Grupo Amaggi, em 1977, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, primeiro com o nome de Sementes Maggi. Lucia e o marido, André, iniciaram juntos a empresa que se tornaria uma das maiores exportadoras de soja do mundo.

Dois anos depois, a companhia chegou ao Mato Grosso, que se tornou o estado-símbolo do cultivo do grão. Em 2001, com a morte de André, em 2001, a viúva, mãe de cinco filhos, passou a ser a principal acionista da empresa.

O grupo expandiu do simples plantio para o processamento de grãos, comercialização de insumos agrícolas, geração de energia elétrica e operações logísticas.

Em janeiro deste ano, a Amaggi ocupava a 13ª posição na lista as 100 maiores empresas do agronegócio no Brasil, também segundo a Forbes, com uma receita de R$ 23,51 bilhões.

Lucia ocupa uma posição consultiva no Conselho de Administração da companhia.