Saiba quem é o artista que dará vida ao filho de Louro José, novo mascote do Mais Você de Ana Maria Braga

Na manhã desta terça-feira (05), a Globo apresentou ao público e à Ana Maria Braga, o novo Louro José. Na verdade, o mascote que agora fará parte da atração, é “filho” do papagaio que marcou geração. Inclusive, o personagem é exatamente igual ao que Tom Veiga deu vida, até a sua morte, em outubro de 2020.

Mas, quem está atrás do novo fantoche queridinho das manhãs da Globo? Bom, de acordo com o TVPop, é o ator Fabio Caniatto.

Contudo, esse não é o primeiro grande papel da vida de Caniatto. Na verdade, agora, a voz do filho de Louro José, já trabalhou na TV Cultura. Lá, ele manipulou os bonecos Eugênio e Valtinho no Tá Certo?, uma espécie de game show educativo. Mas, o currículo do rapaz, é extenso. Inclusive, há 26 anos, em 1996, o artista se tornou bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp. Em 2011, por sua vez, ele concluiu um mestrado no mesmo local, em Artes.

Inclusive, antes de integrar o time da Globo e trabalhar ao lado de Ana Maria Braga, o rapaz foi professor em um centro de artes, em São Paulo.

Contudo, até ontem, quase ninguém sabia que o rapaz seria o novo Louro José, e muito menos que trabalharia com Ana Maria Braga, na Globo. Em suma, Fabio Caniatto preferiu manter a discrição sobre o seu novo desafio profissional.

Filho de Louro José não tem data para estrear

Dessa maneira, para que nada desse errado, ele decidiu contar apenas para pessoas próximas. Porém, após ter sua voz exposta ao vivo na Globo, logo todos foram atrás do perfil do novo Louro José e agora já desejam todo sucesso do mundo. Contudo, não se engane, para ver o filho do papagaio mais famoso do país, vai demorar um pouco. A emissora carioca tem planos para uma ação de marketing pesada.

Por fim, o filho de Louro José, e consequentemente, neto de Ana Maria Braga, teve sua estreia marcada com muito humor, e lágrimas. O papagaio chegou aos estúdios exigindo falar com a loira, pontuando que ela é sua avó. Mas, a loira não aguentou e desabou no choro, principalmente por se lembrar de seu amigo de longa data, Tom Veiga.