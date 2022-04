Vagas: ContilNet separa as melhores para Rio Branco nesta segunda; salários de até R$5 mil

O site Linkedin publicou nesta segunda-feira (11), vagas para diversas áreas na capital, sendo estas: recepcionista, assistente de loja, assistente de marketing, analista de posto avançado DP, gestor comercial, consultor técnico de vendas, analista de marketing digital, analista de inadimplência, engenheiro segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Recepcionista : Ensino superior completo ou cursando em áreas correlatas; muita vontade de fazer parte de um time colaborativo e de uma empresa que acredita em desenvolvimento; Atuar na recepção do shopping; Atender e filtrar ligações; Responder mensagens por Whatsapp e e-mails; Anotar recados e receber visitas; Responsável pela compra de materiais de escritório; Envio e controle de correspondências; Apoio aos departamentos administrativos; Receber e acompanhar ocorrências registradas por clientes.

Assistente de loja : Ensino Médio completo; Gostar de atendimento ao público; Identificação com moda; Encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário; Atuar junto ao cliente no processo de finalização da compra; Recebimento de valores, realizar a abertura e fechamento de caixa; Realizar oferta de serviços financeiros como cartão e parcelamentos; Realizar processos de trocas; Exercer rotinas diárias de reposição e organização do setor; Auxiliar na colocação de etiquetas de preços e códigos dos produtos no estoque; Atender os clientes nos provadores; Organizar a área de vendas e vitrines dentro dos padrões definidos pelo merchandising; Estimular os clientes na saída da loja a deixarem sua opinião do atendimento no Encantômetro; Atendimento ao público em geral.

Assistente de marketing : Ensino Superior Completo ou em andamento nos cursos de comunicação, marketing, jornalismo e afins; Experiência mínima de 06 meses na função; Conhecimento em Pacote office e redes sociais; Habilidade nos processos administrativos, financeiros, fotografia e filmagem; Planejar, executar e criar as estratégias de marketing da empresa, prover a diretoria com informações estratégicas de mercado, estabelecer, prospectar novos negócios e manter o relacionamento com parceiros já existentes.

Analista de posto avançado DP : Ensino Superior cursando ou completo, nas áreas de Administração , Gestão de RH , Psicologia , Contabilidade e áreas afins. Vivência em E-social , conhecimento em legislação trabalhista; Prática em Excel (pacote office), cumprir prazos, organização, boa escrita, noções trabalhistas, RM TOTVS, e ter trabalhado com folha de horistas.

Gestor comercial : Com o mínimo 02 anos de experiência em gestão de time de vendas; acompanhamento dos indicadores e gestão para superar os resultados; Incansável na busca de resultados; Disposição para ajudar; Facilitar o processo de vendas; Habilidade de negociação; Influenciar; Planejamento e organização; Será um diferencial ter vivência no segmento financeiro.

Consultor de técnico de vendas : Ensino médio completo; Desejável graduação completa ou em andamento; Afinidade com Pacote Office (especialmente excel); Aptidão para utilização de novas tecnologias; Desejável vivência com o sistema Protheus/TOTVS; Desejável experiência na área de Vendas de Peças para Máquinas Agrícolas e de Construção. Expandir carteira de clientes da sua região; Prospectar, cadastrar e ativar clientes; Cumprir a roteirização de visitas externas; Realizar orçamentos e fechar pedidos; Garantir o atendimento de pós-venda aos clientes.

Analista de marketing digital : Ensino superior completo; Excel intermediário; Software ERP; Google Analytics, Google Ads; Facebook Ads; Instagram Ads;

Analista de inadimplência : Período Integral; Afinidade com tecnologia; Boa comunicação oral e escrita. Benefícios: Cadastro como Analista na plataforma da Startup; Curso de Mediação e Conciliação Extrajudicial nas Relações de Consumo – com certificado; Treinamento operacional online; Suporte via chat humano no horário comercial; Acesso a novos clientes na plataforma TDC. Salário de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 (Bruto mensal).

Engenheiro segurança do trabalho : Superior em Engenharia Elétrica; Especialização em segurança do trabalho; CNH B; Disponibilidade para viagens; Pacote office intermediário; Conhecimento de normativas de segurança do trabalho; Conhecimento de legislação trabalhista;