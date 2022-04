Vanda assume presidência do PROS e recebe aval para se candidatar a cargo majoritário no AC

A deputada federal Vanda Milani assumiu nesta sexta-feira (1) a presidência estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Além da cadeira, Vanda diz que recebeu do presidente nacional do partido, Marcus Holanda, o aval para concorrer a qualquer candidatura majoritária nas eleições de 2022.

“Assumi hoje a presidência do PROS do Acre e recebi da Executiva Nacional do partido, através do nosso presidente Marcus Holanda, aval para concorrer a qualquer candidatura majoritária nas eleições deste ano. Nesse momento de novos desafios da política brasileira é uma honra muito grande fazer parte do quadro do PROS e ter o reconhecimento do partido ao nosso trabalho”, destacou a deputada.

Até as últimas horas desta quinta-feira (31), Vanda estava filiada ao Solidariedade, partido pelo qual esse elegeu no pleito de 2018. Em nota, argumentou que está há quase um ano, junto com o seu filho, o ex-secretário de Meio Ambiente e pré-candidato à Camara Federal, Israel Milani, organizando e fortalecimento o PROS em todo o estado.

“Há quase um ano estou junto com o Israel Milani organizando e fortalecimento o PROS em todo o estado. Aguardei a janela eleitoral para oficializar minha filiação em um partido tão grande quanto o meu sonho de lutar pela melhoria da qualidade de vida do povo do Acre.Hoje podemos dizer que o PROS está pronto para as eleições deste ano”, continuou.

A deputada disse que sua decisão a respeito de qual cargo irá disputar, além das chapas proporcionais, deve ser anunciada em uma festa que será promovida em Rio Branco com a presença de Marcos Holanda.

“Vamos apresentar na visita que o nosso presidente fará ao Acre, nossa chapa de pré-candidatos em uma festa que vamos preparar com muito carinho para receber nossas lideranças nacionais e regionais. Unidos, vamos a cada dia fazer o PROS crescer em todo o estado. Vamos fazer a diferença com nossa militância aguerrida que tem muita determinação”, finalizou.

A presidência estadual do PROS já virou até caso de Justiça. Isso porque o empresário Roberto da Princesinha, um dos fundadores do partido e ex-presidente da sigla no Acre, disse que perdeu o cargo após uma ‘rasteira’ do presidente nacional, à época, Eurípedes Júnior Macedo.