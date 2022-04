Volta às aulas no AC, operação acional, novo nome no Ieptec e mais: os destaques desta segunda-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (11) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Em operação nacional, Polícia Civil prende foragido da Justiça de Pernambuco que estava no interior do AC

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Delegacia Geral de Brasileia, participou nesta segunda-feira (11) da operação “Áquila ll” e deram cumprimento a três mandados de prisão na cidade de Brasileia, além de capturarem um foragido da justiça de Pernambuco.

Acre possui maior taxa de feminicídio do país, aponta Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Dados emitidos no último relatório feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostram que o Acre foi um dos estados do Brasil que mais registraram aumento no número de casos de feminicídio em 2021, ocupando, atualmente, a primeira posição no ranking em conjunto com Tocantins.

Em abertura do ano letivo, Gladson entrega quadra em homenagem a aluno morto em 2019

O governador Gladson Cameli (PP) acompanhou, nesta segunda-feira (11), a abertura do ano letivo da rede estadual de ensino. As crianças voltam ao ensino 100% presencial.

Gladson nomeia novo presidente do Ieptec/Dom Moacyr: conheça Carlos Sergio Mendes Pires

O governador Gladson Cameli nomeou, nesta segunda-feira (11), o novo presidente do Ieptec/Dom Moacyr. O cargo foi deixado, no início do mês, por Francineudo Costa, que se descompatibiliza para tentar vaga na Assembleia Legislativa nas eleições 2022.

Após 28 dias na UTI, jovem que sofreu grave acidente comemora aniversário com familiares

Os familiares da jovem Nayara Azevedo realizam uma ‘vakinha’ para arrecadar dinheiro para custear exames necessários para melhor recuperação da moça, que sofreu um acidente na noite de 3 de março, na Rodovia AC-40, ao sair para buscar uma pizza. Após 28 dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Pronto Socorro de Rio Branco, Nayara e os familiares comemoram a chegada dos 26 anos, nesta segunda-feira (11).

Blog do Ton: PT e PSB tem relação entre tapas e beijos. É tapa cá no Acre, beijo lá em Brasília

Reportagem do IstoÉ traz a informação de que a aliança entre os ex-gestores Lula e Geraldo Alckmin, selada na sexta-feira (8) para uma chapa à Presidência da República, não pôs fim ao imbróglio envolvendo as disputas regionais desses dois partidos.