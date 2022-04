Whindersson Nunes faz desabafo sobre sua carreira e do baque com seu filho: “Minha existência que é insignificante”, dispara

Santo André, 16 de abril, por Helen Batista – O youtuber e comediante Whindersson Nunes está decidido a encerrar sua carreira no auge, e de tantas especulações a respeito, hoje, ele resolveu desabafar. Dentre suas explicações, o youtuber comentou sobre a sua inexistência.

Whindersson Nunes sofreu altos e baixos desde sua separação da cantora Luísa Sonza e ao anunciar sua aposentadoria, deixou seus fãs atônitos e sem entender nada. Afinal, como alguém no auge de sua carreira faz um anúncio assim? Veja, em seguida, as informações que o portal Diário Prime apurou para nossos leitores.

Whindersson Nunes desabafa no Twitter sobre os motivos que o levaram ao fim da carreira

Apesar de seus fãs ficarem inconformados com o anúncio de aposentadoria de Whindersson Nunes, hoje, ao desabafar seus motivos no Twitter, muitos passaram a compreender. Ele começa seu desabafo com a seguinte frase:

“Tô muito feliz com o meu novo show, com certeza é o melhor que já fiz, toda vez que eu saio do palco eu queria viver pra sempre, se fosse aquela sensação sempre, eu queria ter 200 anos fazendo isso. Por que parar no auge então? Vou explicar aqui pra vocês, segue o fio +”, iniciou seu desabafo Whindersson Nunes no TT.

Em seguida, ele contou que conseguiu tudo o que queria, mesmo nascendo em um local humilde e questiona: “Para que tudo isso? O que leva tudo que ele conseguiu?” Seguindo seu desabafo, o youtuber disse quanto mais conseguimos mais queremos algo maior. Além disso, em todos seus projetos ele é criticado, inclusive, ele citou a luta que teve com campões do boxe.