Dr. Eduardo Velloso estreia programa de televisão voltado a área de saúde

m espaço para discutir e promover a SAÚDE, esse será o programa “De olho na Saúde” que terá sua estreia nesta Quinta-feira dia 26/05 ás 21:30h no canal 8.1 TV Rio Branco – Cultura, o programa semanal, trará em sua estreia grandes personalidades da área de saúde do estado Acre, como o pai do Dr. Eduardo Velloso o também médico Dr. Paulo Velloso.

Entre os convidados estão o empresário Miguel Freitas proprietário de uma grande farmácia de manipulação, o mastologista Dr. Sidney Rogério, Dr. Pedro Pascoal e muitos outros nomes que irão abrilhantar o programa idealizado pelo Dr. Eduardo Vellozo.

Para o apresentador essa estreia será a realização de um sonho: “ Muito feliz em poder realizar um grande sonho pessoal de poder levar conteúdo visando a promoção da saúde em nosso estado. É também um grande desafio, como médico, empreendedor e agora me tornar apresentador de TV, creio que será um grande sucesso, nossa população anseia de conteúdo que vise essa promoção” Destacou Velloso.

A família Velloso é uma grande empreendedora no estado do Acre e a paixão pela oftalmologia passa por gerações na família do Velloso. Paulo Velloso teve a inspiração em seu pai, que além de médico, foi seu professor na Universidade Federal do TriânguloMineiro, e anos depois viu seu filho Eduardo Velloso seguir os mesmos passos na medicina.

No estado do Acre o Hospital oftalmológico da família Velloso, reflete em sua tradição a excelência na prestação de serviços a sociedade, com uma equipe de profissionais altamente capacitados faz de seu principal alicerce ser um centro de excelência e referência em oftalmologia.