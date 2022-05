Segundo caso de feminicídio é registrado em menos de 24 h no AC; homem mata mulher a facadas

Mais um caso de feminicídio foi registrado no interior do Acre, nas últimas 24 horas. A feijoense Maria Samara Silva do Nascimento, de 19 anos, teria sido morta a facadas pelo próprio marido na madrugada desta segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Civil de Feijó, que investiga o ocorrido, Erisvaldo Freitas de Souza é o principal suspeito. Ele não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, teria assassinado a ex-companheira.

Freitas segue foragido. As buscas contam com apoio da Polícia Militar.

Uma das facadas atingiu o pescoço da vítima e a outra foi desferida no peito.

Após cometer o crime, Erisvaldo foi visto com uma faca na mão pelos irmãos de Maria, que a escutaram pedindo socorro antes de morrer. Um deles acionou a polícia e o Samu.

Primeiro caso

Também nas primeiras horas desta segunda-feira a bancária Tatiana Lima foi morta pelo próprio companheiro dentro da agência do Sicredi do município de Acrelândia, no interior do Acre. Ele foi encontrado morto depois de ter praticado o crime.

Ambos trabalhavam no mesmo local, sendo que ele ocupava o cargo de vigilante. Kennedy, como foi identificado pela polícia, não aceitava o fim do relacionamento.