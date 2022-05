Vídeo: Ana Maria é socorrida ao vivo após engasgar com bolo

Ana Maria Braga passou por um sufoco daqueles na edição do Mais Você desta quarta-feira (4/5). A apresentadora experimentava um bolo de laranja, cuja receita foi ensinada durante o programa, quando engasgou. Ana até tentou se recompor e continuar a apresentação, mas não conseguia falar.

Ju Massaoka, que estava ao lado de Ana, tentou conduzir o programa no lugar da apresentadora. Chegou a fazer o tradicional “hummmmmm” e chamar os cachorros para aprovar a receita. Na sequência, perguntou se era a hora do intervalo. Ana então sinalizou para que ela encerrasse o programa.

Enquanto Massaoka lia o teleprompter e se despedia dos telespectadores, Ana erguia os braços para cima, na tentativa de desengasgar. No final, a repórter precisou chamar ajuda. No vídeo, é possível ver uma pessoa correndo na direção das duas enquanto os créditos sobem.

@Metropoles Ana Maria engasgando no Mais Você pic.twitter.com/OwDAKYtlKB — Ranyelle Andrade (@minharanybaby) May 4, 2022

Apesar de ter parecido sério, o momento divertiu os internautas. “Tô rindo, mas com respeito (risos), a coitada da Ana Maria engasgando no final do programa e não conseguindo encerrar”. M”eu deus, a Ana Maria Braga se engasgando no final do programa enquanto todo mundo tava fazendo “hummmm” morri (risos)”, comentou outra.