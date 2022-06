Arthur Aguiar passa por cirurgia de emergência: ‘Nervoso e tenso’

Arthur Aguiar passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (23). O cantor adiou a turnê devido a uma hérnia inguinal, condição em que o tecido mole do intestino forma uma saliência, que precisava ser operada. Ele contou que estava com medo do procedimento médico, mas disse que tudo transcorreu bem.

“Hoje é o dia que eu vou fazer as minhas cirurgias. Confesso que estou nervoso e tenso. Até porque a cirurgia já foi adiada algumas vezes, mas hoje ela acontece e eu sou muito cagão para isso. Tenho medo de anestesia geral, mas tenho que fazer, não é opcional”, disse o ator antes do procedimento.

Algumas horas depois, ele retornou às redes sociais para tranquilizar os fãs e contar que tudo correu tranquilamente. “Passando aqui para dizer que está tudo certo. Deu tudo certo a cirurgia. Ainda estou um pouquinho grogue por causa da anestesia. A operação foi um sucesso e em breve vou para casa”, contou Arthur Aguiar da cama do hospital.

O artista revelou que iria passar pela cirurgia no começo de junho. Ele disse que já sabia que tinha a hérnia antes de marcar a turnê, mas acreditou que poderia passar pela operação após realizar os shows. “A dor vem aumentando, e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível, mas, infelizmente, com a piora rápida ele pediu para eu operar antes da turnê porque uma complicação mais grave pode acontecer devido aos movimentos e esforços envolvidos em todo o processo, e a situação será infinitamente maior”, explicou na época.