Atleta acreano é campeão do brasileiro na categoria infantil de taekwondo

O atleta acreano, Bryan Adrian, conhecido em todo Brasil como “O Pequeno Tigre” acaba de ser campeão na categoria infantil de até 34 kg no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo.

A competição organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) teve início dia 22 e se estende até o dia 26 de junho no município de São José na grande Florianópolis em Santa Catarina e reúne atletas de 25 estados brasileiros, incluindo o Acre.

Apesar de ser acreano, de Rio Branco, o faixa preta segundo dan Bryan Adrian, lutou pelo Estado de Sergipe considerando que sua filiação é de Sergipe. “O Bryan não teve patrocínio de nenhuma instituição estatal de meu estado e nenhuma autoridade se prontificou para ajuda-lo para arcar com passagens ou estadia, por isso representou o Sergipe que nos acolheu no processo de filiação”, comenta o pai do atleta, o mestre 6º dan Levy Azevedo, que é técnico e preparador físico de Bryan, além de um dos mais conceituados mestres de Taekwondo do Estado do Acre.

Para ajudar o garoto, amigos e parentes ligados afetivamente com o atleta fizeram uma rifa para custear sua passagem e estadia no campeonato. Vale ressaltar que as disputas aconteceram na Arena Multiuso na categoria Infantil, cadete, juvenil, sub 21 e Master.

Sendo campeão no Super Campeonato Brasileiro infantil, vencendo 3 lutas consecutivas em sua categoria, Bryan está classificado para participar do Pan Americano que será realizado na Colômbia em outubro e Gran Slan em fevereiro.