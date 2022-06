Caixa TEM: veja como solucionar problemas de acesso

O Caixa TEM foi lançado pela Caixa Econômica Federal no ano de 2020, com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros a serviços e transações bancárias. Atualmente, o aplicativo vem sendo bastante utilizado para a realização do pagamento de benefícios sociais como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do FGTS.

Aqueles que utilizam o Caixa TEM com bastante frequência já podem ter tido problemas para acessar o aplicativo. Pensando nisso, neste artigo buscaremos esclarecer algumas dúvidas dos usuários.

Não consigo acessar o aplicativo, o que devo fazer?

Inúmeros fatores podem prejudicar o acesso dos usuários ao Caixa TEM como: dados incompletos, instabilidade na conexão da internet ou até mesmo falta de atualização do aplicativo. Sendo assim, para resolver o problema é preciso primeiro entender sua origem. O primeiro passo indicado por especialistas é checar a conexão com a internet e, se possível, desconectar o Wi-Fi e ligá-lo novamente após alguns segundos.

Já em situações onde a dificuldade de acessar a plataforma for por conta de dados incompletos, será necessário informar o CPF e senha cadastrados e clicar em “Liberar acesso”. Desse modo, o aplicativo deve gerar um link de conversa via WhatsApp para que o cliente envie os documentos pendentes. Nesses casos, o prazo para que a conta seja desbloqueada pela Caixa é de 48 horas.

Os usuários que não conseguem acessar o Caixa TEM por falta de atualização devem pesquisar o nome do App na loja de aplicativos do smartphone e procurar se a opção “Atualizar” está disponível. Se sim, basta clicar no botão para atualizar o aplicativo e aguardar o fim do download.

Outra dica é conferir se o Caixa TEM possui as permissões do smartphone para seu funcionamento. Para isso, basta acessar as configurações do celular e clicar em “Aplicativos”, “Caixa TEM” e “Permissões”. Também é recomendado que os usuários tentem acessar o Caixa TEM por meio de outros dispositivos, pois nesse caso pode ser algum problema com o aparelho utilizado.

Por fim, se mesmo tentando por outro dispositivo não for possível acessar a plataforma, será preciso procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para resolver o problema. Também é possível sanar dúvidas por meio dos canais de atendimento da instituição.

Saiba como alterar a senha do Caixa TEM

Em algumas situações, os usuários do Caixa TEM não conseguem acessar o aplicativo por não se recordarem da senha cadastrada. Apesar disso, o processo de modificação da senha é bastante simples e deve ser feito diretamente no App.

Para isso, basta acessar o Caixa TEM e clicar em “Recuperar Senha”. Em seguida, o usuário deve inserir o CPF, marcar a opção “Não sou um robô” e “Continuar”. Desse modo, um link será enviado no e-mail cadastrado e será preciso seguir as instruções solicitadas para criar uma nova senha numérica.

Vale informar que a nova senha do Caixa TEM precisa possuir seis dígitos e os números não podem ser iguais ao CPF, data de nascimento ou possuir repetições. Assim que a senha escolhida for informada, basta clicar em “Continuar” para validar a operação e realizar o login.