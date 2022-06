Médicos podem voltar a fazer greve no Acre, nos próximos dias, diz sindicato

Como decidido pela categoria, o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) convoca nova assembleia geral extraordinária (AGE) para sexta-feira, 10, para avaliar a retomada do movimento de greve. A mobilização segue o prazo dado pela classe ao governo do estado para que apresentasse os resultados dos acordos firmados em ata nas reuniões de negociações, o que ainda não aconteceu.

Segundo o primeiro-secretário do Sindmed-AC, Gilson Lima, existiram dezenas de reuniões com a equipe de governo, algumas desmarcadas pelos próprios representantes do estado, e, até o momento, não houve resultado prático a ser apresentado para a categoria.

“O acordo firmado para a suspensão da greve, em maio, estava condicionado à efetivação dos acordos, e não apenas promessas. O prazo esgotou-se sem resolução de todas as pendências, por isso é justo que os médicos decidam retomar o movimento”, explicou.

A assembleia deverá decidir todas as estratégias da paralisação, inclusive os setores que devem continuar funcionando e aqueles que podem parar. A mobilização pode durar todo o ano de 2022 se os pleitos da classe não forem atendidos.

De acordo com Gilson, entre a categoria cresce o descontentamento com o governo devido a falta de reconhecimento do trabalho realizado pelos médicos durante a pandemia e até mesmo nos mutirões de cirurgias.

“Os colegas estão esgotados, receberam muitas promessas mas, até o momento, o governador não cumpriu nenhuma dessas promessas. O sentimento é de grande revolta da categoria”, finalizou o sindicalista.