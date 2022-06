Ministro de Bolsonaro diz que Governo investe pouco em tecnologia no Acre e justifica corte no orçamento

O Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, que está no Acre para evento de revitalização do Núcleo de Apoio à Pesquisa no Acre, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), diz que considera pouco o investimento do Governo Federal na área de ciência e tecnologia no Estado.

“É pouco e esse foi o motivo da nossa vinda até aqui, foi uma encomenda que eu fiz para o secretário Marcelo, nós precisamos ampliar e eu conto com a dra. Antonia com o trabalho do Inpa, mas a gente precisa ampliar as parcerias, é fundamental, seja com o Governo do Estado, seja com a Universidade Federal, porque aqui nós precisamos fazer a melhor ciência para a Amazônia. É isso que os povos da floresta merecem”, diz o Ministro.

Ao ser questionado sobre os cortes que o Governo Federal deve fazer, o ministro afirmou que todo governo, às vezes, tem problemas orçamentários. “A primeira questão é para que atenda uma demanda dos servidores públicos federais de uma recuperação da remuneração, então houve uma necessidade de incremento do orçamento, e tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, então nesse momento tem um remanejamento orçamentário”, explica.

Segundo Paulo Alvim, há dois movimentos que precisam ser entendidos, pois o corte que o Ministério está sofrendo é de 0,4% no orçamento e, por isso, está havendo uma otimização de recursos que já foi conduzida pela Secretaria Executiva.

“É preciso para permitir esse ajuste que vamos fazer, mas não penalizaremos as unidades de pesquisa. Com relação aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nós temos orçamento de 4,5 bilhões e já foram executados 2 bilhões, que já estão sendo irrigados para a comunidade e o restante podemos executar até final do ano. É um bloqueio temporário, mas continuaremos operando”, afirma.

No evento de revitalização estavam presentes a diretora do Inpa, Antonia Maria Ramos, o secretário de Estruturas Financeiras e Projetos, Marcelo Meireles, o vice-reitor da Ufac Josimar Batista, secretário da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Assurbanipal Barbary de Mesquita, representando o governador Gladson Cameli, a reitora do Instituto Federal do Acre, Rosana Cavalcante, chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (Embrapa Acre), Jana Roiz e a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão.