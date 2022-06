Neymar faz dois de pênalti e Brasil goleia Coreia do Sul por 5 x 1

A poucos meses do início da Copa do Mundo 2022, a Seleção Brasileira iniciou uma sequência de testes nesta quinta-feira (2/5). O Brasil enfrentou a Coreia do Sul na cidade de Seul em um amistoso oficial e goleou por 5 x 1.

Richarlison abriu o placar logo aos 6 minutos jogados após desvio em chute de Fred. Neymar, de pênalti, fez aos 41 da primeira etapa e aos 11 do segundo tempo. Phillipe Coutinho ampliou com um golaço no ângulo e Gabriel Jesus fechou a conta nos acréscimos. Hwang Ui-Jo fez o gol de honra da Coreia do Sul.

Agora, o Brasil volta a jogar na segunda (6/6), quando enfrenta o Japão às 7h20.

Resumo da partida

A equipe comandada por Tite começou a partida em alta voltagem e logo com um minuto chegou a marcar um gol com Thiago Silva, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento do zagueiro. Cerca de cinco minutos depois, veio a confirmação.

Após boa jogada do lateral Alex Sandro, Fred chutou em direção ao gol e Richarlison desviou para abrir o placar, 1 x 0 para o Brasil, que manteve o controle da partida e foi acumulando oportunidades de gol, mas sem ampliar a vantagem.

Na primeira chegada de mais perigo dos coreanos, 100% de aproveitamento. O centro avante Hwang Ui-Jo girou em cima de Thiago Silva e chutou cruzado para deixar tudo igual aos 30 minutos de jogo.

Tentando retomar a vantagem no placar, o Brasil foi para o ataque e começou uma verdadeira blitz em cima da Seleção Coreana. Após uma sequência de jogadas perigosas, Lee Yong acabou cometendo pênalti em Alex Sandro. Neymar bateu e retomou a vantagem brasileira.

Logo na volta para a segunda etapa, a Seleção manteve o ritmo intenso para cima da defesa coreana que acabou repetindo um erro semelhante ao do primeiro tempo. Após mais uma jogada pela lateral, Alex Sandro foi derrubado na área por Kim Young-Gwon. A arbitragem marcou pênalti, Neymar bateu de novo e fez o seu segundo gol na partida, o terceiro gol do Brasil.

Tite mexeu no time. Em uma das substituições, colocou Philippe Coutinho no lugar de Neymar. A mudança teve resultado imediato. Com um minuto em campo, Coutinho pegou um rebote após divida e jogou no ângulo, 4 x 1 para o Brasil aos 34 minutos.

A Coreia tentou diminuir a goleada nos minutos finais, mas não conseguia furar a boa defesa brasileira.

Nos acréscimos, Gabriel Jesus ainda teve a chance de fazer o dele, encerrar o jejum e fechar a a goleada.