Festival do Açaí: conheça as candidatas ao título ‘Garota Açaí’ 2022

O município de Feijó se prepara para mais uma edição do Festival do Açaí. Uma das grandes atrações é o concurso Garota Açaí, que terá dez candidatas nesta edição 2022. Programada para ser realizada durante os dias 12 e 14 de agosto, a 23ª edição do evento está com grande expectativa de público, com shows de Zezo, João Bosco e Vinicius e Tierry, além das bandas locais e do Estado.

Conheça as candidatas a Garota Açaí:

Débora Araújo

Andriele Paiva

Laura Karine

Gisele Wanderley

Thaiza Almeida

Adrieli Lima

Shayane Amorim

Gleicy Pinheiro

Monielly Melo

Angélica Gomes

A gente já esperava esse time de belas mulheres feijoenses. E Feijó já provou que é terra de belas mulheres. No ano de 2018, a feijoense Thaís Braga foi eleita Miss Acre. Mais sem muita enrolação, vamos conferir mais cliques exclusivos para a coluna Douglas Richer. Os cliques maravilhosos são do fotografo Samuel Costa.

Confira: