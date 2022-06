Série D: Rio Branco volta a vencer e assume a vice-liderança do Grupo 1

O Rio Branco voltou a figurar na vice-liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesse domingo (19), no estádio Florestão, o Estrelão atropelou o Náutico-RR por 5 a 0 e ainda contou com o empate no clássico amazonense entre São Raimundo e Amazonas por 1 a 1. Os gols da vitória do Rio Branco foram marcados por Negueba, Matheus Nego, Luan, Roderick e Ramon.

Tabela

Com a vitória sobre o lanterna da chave, o Rio Branco passou somar 20 pontos e retornou a vice-liderança da chave, com dois pontos a mais que o São Raimundo-AM. Por outro lado, o Náutico-RR segue sua via sacra de último colocado da chave.

Próximos jogos

No próximo domingo (26), o Rio Branco recebe o São Raimundo/RR. O duelo ocorre no estádio Florestão, às 16h. Por outro lado, um dia antes, o Náutico recebe o Humaitá, no estádio Canarinho, às 18h (de Brasília).

Resumo

O Rio Branco começou a partida com linhas alta e pressionando o time visitante na busca de encontrar o primeiro gol. Aos 10 minutos, o lateral esquerdo Negueba fez boa jogada e arriscou o chute para vencer o goleiro Kartê.

O jogo seguiu com o Rio Branco propondo o jogo contra um adversário retraído na sus defensiva que tentava se livrar da bola nos chutões na busca de encaixar um contragolpe com o atacante Flávio Rato.

Numa assistência para o atacante Wanderson, o Rio Branco quase encontrou o segundo gol, mas o jogador estrelado acertou o travessão, após se livrar do goleiro Kartê, aos 25 minutos.

Três minutos depois, o lateral direito Adônis cortou a trajetória da bola com a braço. O árbitro piauiense Iudiney César marcou pênalti. Matheus Nego cobrou bem e fez o segundo gol estrelado na partida, aos 30 minutos.

No finalzinho do primeiro tempo, o atacante Wanderson teve duas oportunidades seguidas de marcar o terceiro do Rio Branco, mas parou nas mãos do goleiro Kartê.

Virou goleada!

Na volta dos vestiários, a primeira oportunidade de gol foi dos visitantes. Maycon Paulista cobrou falta na cabeça do zagueiro Sávio, esse testando sobre o gol de Evandro Gigante. Quase!

Três minutos depois, o lateral esquerdo Negueba quase marcou numa cobrança de falta, mas o goleiro Kartê fez outra boa defesa.

Com o domínio da partida, o Rio Branco pressionava na busca de chegar ao terceiro gol, mas pecava muito nas finalizações.

O Náutico respondeu com meia hora de jogo. Igor entrou pelo lado esquerdo arriscou o chute para a boa defesa do goleiro Evandro Gigante em dois tempos.

Numa jogada individual do atacante Luan, a zaga do Náutico fez outro pênalti. O próprio Luan cobrou o tiro livre e fez o terceiro do time da casa, aos 40 minutos.

Com o time roraimense sentido o cansaço físico do jogo, o Rio Branco chegou ao quarto gol, após assistência de Luan, para Roderick pegar a sobra de bola e mandar para a rede, aos 43 minutos.

Nos acréscimos da partida, o Rio Branco ainda chegou ao quinto gol, após outra boa assistência de Luan para a conclusão de Ramon.