Veja como votaram os senadores do AC na PEC que prevê estado de emergência e viabiliza pacote R$ 41,2 bi

O Senado aprovou nesta quinta-feira (dia 30), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui até o fim do ano estado de emergência no Brasil. O objetivo é viabilizar a criação e a ampliação de uma série de benefícios sociais como um benefício mensal de R$ 200 para taxistas e voucher de R$ 1 mil para caminhoneiros. O texto segue agora à análise da Câmara, onde a expectativa é que seja votado na próxima semana.

Os três senadores do Acre, Eduardo Velloso (UB), Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (PP), votaram favoráveis à PEC que foi aprovada por 72 votos a favor e 1 contrário. No segundo turno, por 67 votos a favor e 1 contrário. O único voto contra foi do senador José Serra (PSDB-SP).

O texto da PEC diz que o estado de emergência foi criado em virtude “da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes”.

A PEC prevê até o fim deste ano: