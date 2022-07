Casal de empresários é preso no AC com carro roubado em São Paulo e placa clonada

Um casal de empresários foi preso acusado de receptação de veículo roubado na noite desta quarta-feira (13), no km 77 da BR-317, próximo ao município de Capixaba, no interior do Acre.

Segunda informações dos policiais rodoviários federais que prenderam o casal, a dupla trafegava sentido Capixaba/Rio Branco em um carro modelo Fiat Strada de cor vermelho e placa FCW-0D66, quando acabou sendo surpreendido pela guarnição da PRF, que deu ordem de parada ao veículo.

Durante a verificação da documentação e de pesquisa pela placa do carro no sistema nacional do Detran, foi descoberto pelos policiais que o Fiat Strada havia sido roubado no estado de São Paulo e estava com placa clonada.

Os PRFs perguntaram ao casal sobre o veículo, para descobrirem se eles roubaram ou se foram vítimas de um golpe. O homem assumiu ser proprietário do automóvel e disse que não sabia dessa restrição de roubo em outro estado. No momento da abordagem quem dirigia o carro era a empresária.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o veículo clonado, para serem tomadas as medidas cabíveis.