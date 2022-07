O presidente estadual do PSB no Acre, César Messias, ex-vice-governador e ex-deputado pelo Acre, negou, nesta quinta-feira (21), formalização de alianças de seu partido na federação que incluiu o PT, PV e PCdoB para o lançamento da candidatura de Jorge Viana ao Governo do Estado nas próximas eleições.

Messias disse ter se encontrado com Jorge Viana em duas oportunidades nesta semana, mas em nenhum momento tratou de seu nome como provável candidato a vice.

A informação de que tudo já está definido para que Jorge Viana volte a disputar o mandato de governador também é negada pelo deputado estadual Jenilson Leite, que há cerca de um ano colocou sua pré-candidatura ao Governo na rua. De acordo com as especulações, Leite seria empurrado para o Senado, com César Messias de vice e Jorge Viana para o Governo.

“Conversamos só sobre candidaturas proporcionais. Nunca falei em ser vice de novo”, disse César Messias, o qual marcou, por edital, a convenção do PSB para o dia 5 de agosto. São as convenções que decidem os destinos dos partidos e federações partidárias na disputa eleitoral.