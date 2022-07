Prefeitura de Rio Branco regulamenta serviço de táxi compartilhado

A Superintendencia Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), regulamentou nesta sexta-feira (15), a modalidade taxi lotação que pratica a corrida compartilhada, em Rio Branco.

Prevista na Lei Municipal desde 1982, a modalidade já era praticada na capital acreana desde 2019 e de lá para cá, os motoristas travaram uma verdadeira batalha para serem reconhecidos e trabalharem de forma regular. ”

“Esperaram o momento correto, onde o prefeito pôde autorizar a RBTrans a assinar uma portaria, que está regulamentando um trabalho que já está sendo praticado por essa categoria há três anos. Se você quer ir para o Tucumã, por exemplo, ou para a Cidade do Povo, que é uma linha existente, você pega o carro daqui que ele completa a lotação de 5 pessoas, e sai com destino a Cidade do Povo. Ele não pode ficar competindo de forma desleal em parada de ônibus, assediando passageiro, mas ele pode compartilhar o preço. Daqui até a cidade do Povo, é R$6,00”, disse o superintendente licenciado da RBTrans, Anísio Oliveira.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, faltava apenas uma regulamentação, para que essa modalidade se tornasse de fato legal, assim como as categorias de taxi turismo, taxi especial (aeroporto), e taxi convencional.

“Era só questão de uma portaria da RBTrans para resolver. Nós estamos aqui juntos, para dizer a esses trabalhadores que agora eles estão dentro do que manda a lei, porque a lei já existia, dependia apenas de uma regulamentação”.