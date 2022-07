Senador confirma que espera apoio de Bocalom ao menos no segundo turno da eleição

“Vou, sim, procurar o Bocalom para conversas políticas porque penso que a gente precisa estar juntos, se não for agora, no primeiro turno, que seja num eventual segundo turno”, afirmou, no início da noite deste sábado (16), o senador Márcio Bittar, presidente regional do União Brasil, sobre o prefeito da Capital.

Marcio Bittar disse ainda que conhece Bocalom e sabe que ele é um desses políticos que fazem questão de honrar as próprias palavras. Como o prefeito já disse que, em gratidão pelo apoio recebido nas eleições de 2020, quando foi eleito prefeito de Rio Branco, apoiaria o senador Sérgio Petecão, que é candidato ao Governo pelo PSD, Marcio Bittar disse que gostaria de ter o prefeito num segundo turno da eleição.

“Com todo o respeito que eu tenho pelo meu colega e amigo Petecão, se ele não for para o segundo turno, gostaria que o Bocalom caminhasse conosco pelo futuro da nossa cidade e pelo bem que queremos a Rio Branco”, disse o senador. Segundo ele, num eventual segundo mandato de Gladson Cameli e com o apoio do Governo do Estado, Bocalom faria uma administração histórica em Rio Branco. “Coragem, competência e honestidade ele tem para isso”, acrescentou.