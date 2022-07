Suspeito de matar seis a tiros e ferir mais de 20 é preso

Um porta-voz do hospital deu números um pouco diferentes: segundo ele, são 31 feridos.

A polícia foi acionada depois que o barulho de tiros fez com que pessoas que assistiam ao desfile de 4 de Julho corressem para se proteger.

Um repórter do jornal “Chicago Sun-Times” relatou que viu cobertores cobrindo o que seriam três corpos ensanguentados e outras cinco pessoas feridas e ensanguentadas perto do palco do desfile. Várias testemunhas disseram que ouviram vários tiros disparados. Uma testemunha disse que contou mais de 20 tiros.

Uma jornalista da rede CBS assistia ao desfile. Ela contou que estava perto da cena quando ouviu o que parecia ser um tiroteio. Ela e sua família se deitaram no chão e rapidamente correram para o carro em uma garagem próxima.

“Todos correram, se escondendo e gritando”, disse ela. “Foi extremamente aterrorizante. Foi muito assustador. Temos muita sorte, saímos muito rapidamente.”

Presidente Biden

O presidente Joe Biden divulgou um comunicado sobre o ataque. Ele afirmou estar chocado “pelo violência armada sem sentido que novamente trouxe pesar a uma comunidade americana neste Dia da Independência”.

Biden disse que ofereceu o apoio total do governo federal às autoridades da cidade e do estado. “Eu também movimentei as forças policiais federais para ajudar na busca urgente pelo atirador”, disse ele.

4 de Julho

O dia 4 de julho é data de uma das maiores festas nacionais dos Estados Unidos.

Os americanos celebram seu “Independence Day” com diferentes atividades, sendo uma das mais populares a queima de fogos, que acontece por todo o país.