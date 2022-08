Censo 2022: Em menos de um mês IBGE já visitou mais de 73 mil casas no Acre

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o balanço da coleta do Censo 2022, que teve início em 1 de agosto em todo Brasil. No Acre, até dia 29 de agosto, 237.051 pessoas foram recenseadas, sendo 114.741 do sexo masculino e 122.310 do feminino, desta forma, estima-se que 26% da população no Estado já esteja recenseada.

Segundo o balanço, já foram visitados 73.540 domicílios do estado nos 592 setores censitários trabalhados. A maioria dos questionários aplicados até o momento, 73.367 foram de forma presencial, 104 respondidos pelo telefone e 69 pela internet. Até 29 de agosto, foram contados no estado até agora 5.286 pessoas declaradas indígenas.

De acordo com o IBGE, os recenseadores visitam domicílios durante todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos. As visitas geralmente ocorrem durante o dia, mas podem acontecer também durante a noite, pois em diversos domicílios este é o único horário em que há moradores presentes.

Recusa

De acordo com informações do IBGE, neste mês de agosto, 2,13% dos domicílios visitados recusaram-se a responder o recenseador. “O IBGE reitera a importância de participar do Censo, esta operação trará dados para nortear políticas públicas e para o conhecimento do Brasil. De acordo com a Lei 5.534, as informações prestadas têm caráter sigiloso, serão usadas exclusivamente para fins estatísticos e jamais divulgadas de forma individualizada”, diz.

A mesma Lei também prevê que toda pessoa natural ou jurídica que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de Estatística.