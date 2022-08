Comemorações, casais acreanos românticos e muito mais na coluna da Márcia

Roteiro romântico e com muiiitas atrações para curtir a dois, Gramado, foi a escolhida pelo casal Chico e Tereza Muniz para dias de puro deleite. Show de bola!

A terça, 16, foi iluminada com muitos vivas para a linda Nayara Honorato, que amanheceu em ritmo de idade nova. Parabéns!

Casal Ronan e Patrícia Zanforlin selou amor dia 17, brindando junto a amigos, em restaurante da cidade, 27 anos de feliz e harmoniosa união. Que sejam mais e mais felizes!

Rosângela Cezino, festejando idade nova, recebeu muitos mimos e carinho da família, na terça, 16. Vivas, vivas!

Parabéns para a dra. Silvane Chaves, que comemora seus bem-vividos 6.0, neste sábado, 20, com mega festa temática. Saúde e paz!

B-DAY MARINA

Na noite da terça, Dani Florêncio e Cláudia Souza, reuniram amigas glamourettes de nossa sociedade para juntas festejarem o aniversário antecipado de Marina Lavocat Ernesto. O cenário foi o restô Point do Pato e a resenha foi um verdadeiro overbooking de mulheres chiques e estilosas presentes. Confiram alguns flashes.

B-DAY MARINA II

E, as comemorações não param em torno da querida amiga Marina. Ontem, as zamigas do beach tênis, após os encontros de rotina para a prática do esporte, a surpreenderam com bolo e guloseimas, entoando o tradicional “parabéns pra você”. Ela Merece! Marina é daquelas que por onde passa encanta a todos com sua beleza, alegria e jeito de ver a vida. Vivassssssss.