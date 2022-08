Comemorações, expedição pelo Acre e mais destaques na coluna da Jackie Pinheiro

Surpresa

Reviravolta na disputa eleitoral! O PT, nos minutos finais da prorrogação, lançou uma chapa para as eleições, que está sendo chamada de “puro sangue”, composta por grandes nomes da política acreana: Jorge Viana é candidato a Governador, Marcus Alexandre é seu Vice e Nazaré Araújo disputa o Senado Federal.

A chapa recebeu o aval do presidenciável Lula e foi anunciada na convenção do partido, no dia 5 de agosto, na sede do partido, com o apoio do PC do B e PV.

Aniversário do MPAC

O Ministério Público do Acre celebrou os 59 anos de fundação, no dia 26 de julho, em Sessão Solene com palestras sobre a sua trajetória. Na ocasião houve também a inauguração da Biblioteca Virtual da instituição.

Peregrina: filme conta parte da história da viúva do Mestre Irineu

Na comunidade do Alto Santo, os discípulos da doutrina do Daime se reuniram como já fizeram tantas outras vezes na casa da Madrinha Peregrina, viúva do Mestre Irineu e dignitária do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo. Mas, desta vez, o encontro tinha um motivo especial: assistir ao documentário Peregrina (2022), que foi lançado no dia 16 de julho.

Dirigido por Juliana Barros, o filme conta parte da história da matriarca da doutrina através de depoimentos de amigas próximas e familiares. “É um filme que tem um ineditismo, nunca se fez uma obra sobre a madrinha”, explica a cineasta, que também faz parte da comunidade do Alto Santo. Peregrina Gomes Serra, mais conhecida como Madrinha Peregrina, casou-se aos 19 anos com o Mestre Irineu, e dedicou toda a sua vida à doutrina. Recebeu a missão de dar continuidade aos trabalhos e ensinamentos do Mestre Irineu quando ele fez a passagem do mundo material para o mundo espiritual.

Podcast com colunistas

Convidada pelo portal ContilNet, eu apresentei um podcast com os colunistas Beth Passos, Giuliana Evangelista e Douglas Richer, no dia 5, diretamente do estúdio montado no parque de exposições. Os assuntos foram desde o retorno dos eventos até o atual cenário político.

Merecidas férias

De férias em destinos paradisíacos, o colunista e bacharel em Direito Gigi Hanan tem encantado seus amigos e seguidores com as postagens que tem feito de belos lugares na Turquia, Grécia e Espanha.

Viagem ao país vizinho

A cada dia mais bela, a colunista Kelly Kley postou fotos lindas em suas redes sociais sobre a diversidade do Peru. Chegou recentemente, em tempo de participar da Expoacre. Na foto, ela em frente à Montaña de 7 Colores.

Novo Instablog

As amigas Giuliana Evangelista e Lara Oaskes lançaram no final de julho o Isntablog @guiaglam, que fala sobre moda, beleza e entretenimento. Vale a pena seguir o perfil e conferir as últimas dicas da dupla!

Felicidades, Rubedna!

A querida colunista social do jornal o Rio Branco e cerimonialista da Prefeitura de Rio Branco Rubedna Braga celebrou mais um ano de vida 21 de julho. Esse ano ela não celebrou a data, porque estava cuidando de sua mãe, que esteve enferma, mas o melhor presente foi a recuperação de sua genitora. Parabéns!

B-Day da Socorro

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a vice-presidente da OAB-Acre, Socorro Rodrigues, aniversariante do dia 3 de agosto. Ela passou o dia recebendo homenagens de amigos e familiares.

Surpresa para o Douglas

No dia do seu aniversário, assinalado no dia 5 de agosto, o jornalista, colunista e produtor Douglas Richer foi surpreendido pelos colegas do ContilNet e do coletivo que realizou as transmissões ao vivo da Expoacre, em parceria com portal. Ganhou um bolo confeitado e os parabéns pra você, no estúdio, durante uma das entrevistas realizadas naquele dia. Ele merece muito!

Aniversário da Brenna

Em função da pandemia, para poupar seus familiares com mais idade, mais uma vez a jornalista Brenna Amâncio celebrou seu aniversário de forma intimista, com o esposo Tiago Martinello e alguns poucos familiares, no dia 5. Sempre com o alto astral peculiar da aniversariante!

Via Verde Shopping recebe a exposição “Aquarela”

Iniciou nesta terça-feira, 9, a exposição “Aquarela” assinada pelo artista Ueliton Santana. O artista é natural de Sena Madureira e sempre se interessou pelas artes visuais, sendo que realizou a primeira exposição nos anos 2000, e desde então não parou de produzir e expor em algumas capitais brasileiras. Segundo ele, a mostra surgiu por conta do amor que sente pela arte e, em especial, pela técnica aquarela. A mostra está exposta no Espaço Cultural do shopping em frente a loja Marisa.

Podcast do MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Diretoria de Comunicação, lançou no dia 11, o Podcast “Informação: confirma”, para reforçar o enfrentamento à desinformação. O programa pode ser acessado nas plataformas de Podcast do MPAC no Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. O objetivo é combater os impactos nocivos das notícias falsas e alertar a população sobre como identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa.

A iniciativa integra as ações da campanha “Democracia-Confirma”, cujo objetivo é combater o compartilhamento de notícias falsas sobre o sistema eleitoral adotado no país e incentivar o voto consciente. O primeiro episódio “O que é desinformação?” já está no ar e explica de forma simples e objetiva como identificar uma fake news. Acesse aqui o primeiro episódio: https://open.spotify.com/episode/067DHmpwUGKZayxfVCYTVM

Agosto Lilás: MPAC participa de ciclo de diálogos sobre Lei Maria da Penha

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), participou no dia 8, do Ciclo de Diálogos sobre a Lei Maria da Penha, promovido pelo Colégio de Diretores de Escolas, Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP).

O evento teve a parceria da Escola Superior do Ministério Público e das Escolas Superiores e Centros de Estudos do Ministério Público dos Estados do Acre, Amapá, Goiás, Maranhão, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Tocantins. O evento integra a programação do Agosto Lilás, para o enfrentamento à violência contra a mulher.

O ciclo de diálogos teve transmissão ao vivo pela plataforma de Ministério Público do Tocantins (MPTO). Pelo MPAC, participaram, a coordenadora do CAV, procuradora de Justiça Patrícia Rego, e a diretora do CEAF, promotora de Justiça Joana D’Arc Dias Martins.

Gente fina, elegante e sincera

Um dos lugares mais bem frequentados da Expoacre certamente foi o Point do Pato, que levou o melhor da cozinha regional para o parque de exposições. Vejam que circulou por lá!

Cobertura da Expoacre

Parabéns à equipe do portal ContilNet pela ampla cobertura que realizou nos nove dias da Expoacre, reunindo um grande time de jornalistas, colunistas sociais, influenciadores digitais e convidados, em diversos podcasts realizados em estúdio, externas com dicas e as melhores imagens dos shows, além de um drone com imagens aéreas do parque. O trabalho foi realizado em parceria com a San Francisco Filmes e a Sem Fronteiras.

Promoção na Estetic Face no mês de agosto

Tem promoção em procedimentos de preenchimento labial, bigode chinês e bioestimulador de colágeno na clínica Estetic Face, durante esse mês de agosto. A médica dermatologista Sandra Aguiar informa que a cada procedimento, o cliente ganha um presente. No preenchimento labial, ganha-se um gloss labial; no preenchimento de bigode chinês, uma máscara de Vitamina C; e no bioestimulador de colágeno, a cliente ganha um colágeno hidrolisado. Os valores podem ser parcelados em 10 vezes. Informações pelo WhatsApp (68) 99612-5984 ou pelo @esteticface.riobranco

Candidatura de Mirla Miranda

A colunista social, apresentadora de TV e publicitária Mirla Miranda é candidata a deputada federal esse ano. É um dos novos nomes desse pleito, apesar de ser irmã do deputado e jornalista Alan Rick.

Expedição no Acre

O chef Diogo Sabião esteve no Acre recentemente e fez uma expedição até o Juruá, acompanhado pelas amigas e parceiras Juliana Pejon e Rayssa Alves, proprietárias da Made In Acre. Ele conheceu a Aldeia Shanenawa, em Feijó, participou de uma programação gastronômica em Cruzeiro do Sul e conheceu o Crôa. Na volta, ele aproveitou a companhia de familiares, como a sobrinha Luíza Jarude, que reside na Espanha, e veio ao Acre para o aniversário da avó Nádia Jarude.

Rainha do Rodeio 2022

Vejam alguns dos melhores momentos do concurso Rainha do Rodeio da Expoacre 2022, realizado pelos colunistas Roberta Lima e Gigi Hanan, no dia 23 de julho, em frente do Palácio Rio Branco. A vencedora do certame foi a estudante de medicina e influenciadora digital Sarah Aiache, que brilhou durante os nove dias de programação da feira agropecuária. As fotos são de James Pequeno e Maria Fernanda da ContilNet.

Mudança pra Floripa

Isadora Teodoro, filha do colunista social Luiz Teodoro está residindo em Florianópolis desde julho, onde foi dar continuidade aos estudos acadêmicos no curso de Direito, na faculdade Unisul.

Franquia Dom Ramon chega em Rio Branco

O restaurante de alta gastronomia Dom Ramon, cuja matriz está em Cruzeiro do Sul, chega em Rio Branco, com serviço de delivery, nesse primeiro momento. Para conhecer os pratos deliciosos com o melhor da culinária chinesa, basta visitar o Instagram @donramon_rb. O telefone para informações é (68) 99239-1453.

FIEAC e Instituto SENAI recebem visita de cônsul do Japão

A Federação das Indústrias do Estado do Acre e o Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai receberam, no dia 28 de julho, a visita institucional da cônsul-geral adjunta do Japão em Manaus (AM), Reiko Nakamura. Acompanhada do vice-presidente da Associação Nipo Brasileira do Acre, Luciano Sasai, ela foi recebida pelos diretores da FIEAC, Raimundinha Holanda e Carlos Henrique Simão, e pelo superintendente do SESI e diretor-regional do SENAI, César Dotto.

Lançamento de Match Science Reconstrução no Master Fio

Na tarde do dia 20 de julho, o time de relações públicas do Boticário no Acre realizou o lançamento da linha de cabelos Match Science Reconstrução, no salão Master Fio, com a participação de influenciadoras digitais e colunistas sociais. Uma tarde de experimentação dos novos produtos, de confraternização e de muitas risadas. Vejam quem esteve por lá!

O Boticário aposta em inovação e lança a plataforma Mais Presente

Com intuito de beneficiar e ampliar a experiência e a jornada de seus consumidores, o Boticário lança o Mais Presente Boticário, plataforma para resgate de benefícios que complementa os kits presenteáveis de edição limitada da marca, disponível nas 14 opções exclusivas de Dia dos Pais.

O Mais Presente Boticário é mais um passo da marca para oferecer soluções inovadoras na categoria de presenteáveis, reunindo uma curadoria de experiências pensadas para encantar o presenteado, e inclui as seguintes categorias de cobertura nacional: cuidados pessoais com desconto em produtos selecionados no e-commerce do Boticário, gastronomia & bebidas com cursos online, exercícios e experiências fitness com opções no aplicativo de treino e meditação, recordações especiais com produtos personalizados, como canecas, impressões de fotos, fotos de ímã, entre outros, e entretenimento com streaming de filme.

Outras opções de benefícios que têm destaque na plataforma dependem da área de cobertura do parceiro: em gastronomia & bebidas, o presenteado pode resgatar, por exemplo, um voucher no Zé Delivery; maior especialista de entrega de bebidas do Brasil, presente em todos os estados e mais de 300 cidades; já em entretenimento pode optar por um ingresso de cinema na ingresso.com – ambos mediante disponibilidade na região.

Mais Presente Boticário

São kits com opções pensadas para atender a todos os gostos e perfis de pais, com valores de R$ 99,90 a R$ 389,90. Além do kit, o presenteado ganha também um benefício que pode ser resgatado na plataforma Mais Presente Boticário. É muito simples: basta escanear o QR Code do kit e realizar o cadastro, que vai direcionar o consumidor ao site para selecionar o benefício com que mais se identifica, de acordo com a disponibilidade na região ou município, lembrando que é preciso ter mais de 18 anos, morar no Brasil, possuir CPF e aceitar o regulamento.

Todos os kits presenteáveis do Boticário para o Dia dos Pais estão disponíveis nos canais da marca: lojas físicas, e-commerce e com as revendedoras oficiais. Além disso, as possibilidades de pagamento são muitas, como parcelamento sem juros em até 10 vezes. E, dependendo do valor investido, também Pix, WhatsApp Pay e muitas outras que atendem a diferentes necessidades e bolsos.

O Boticário lança Malbec Club Sensitive, para peles sensíveis

Malbec Club, marca do Boticário de cuidados masculinos, acaba de ganhar uma nova linha em seu portfólio: Malbec Club Sensitive, com itens de tratamento desenvolvidos com ativos que acalmam a pele e minimizam as irritações causadas pelo barbear.

Pensada para os homens que estão cansados de fazer a barba e ficar com a pele do rosto vermelha, Malbec Club trouxe produtos que, além de terem benefícios funcionais, melhoram a experiência do momento do barbear. A Espuma Suave de Barbear Sensitive, o Creme para Barbear Sensitive e o Balm Pós Barba Sensitive contam com a combinação de extrato de gengibre e bisabolol, em uma quantidade duas vezes maior, para aliviar a superfície. O lançamento também marca a estreia do Boticário no território de lâminas, trazendo a Lâmina de Barbear Malbec Club. Na compra da lâmina, ganha-se 20% de desconto em qualquer item de Malbec Club, até dia 14 de agosto.

O Boticário apresenta 39 opções de kits para surpreender no Dia dos Pais

Pessoas especiais merecem ser celebradas e, claro, presenteadas, especialmente nas datas comemorativas dedicadas a elas. É por isso que o Boticário preparou uma seleção inovadora de kits presenteáveis para surpreender e emocionar neste Dia dos Pais. São 39 kits com o conceito Tecnologia & Conexão: Meu mundo é o seu mundo – pensados para aumentar a conexão entre pai e filho a partir do compartilhamento de experiências.

Entre as opções, itens de perfumaria de clássicos do portfólio – sendo 14 deles edições limitadas com benefício para complementar o presente, que pode ser selecionado no Mais Presente Boticário. A plataforma da categoria de presenteáveis é inédita e foi pensada para que o presenteado escolha mais um presente entre diferentes categorias disponíveis: cuidados pessoais, gastronomia & bebidas, fitness, memórias e entretenimento – ou seja, é um presente e tanto para surpreender todos os perfis de pais na data. A disponibilidade depende da região e pode ser verificada a partir do cadastro. As opções de presenteáveis do Boticário foram pensadas para atender a todos os gostos e bolsos, com kits de R$ 99,90 a R$ 389,90.

O Boticário propõe reflexão por meio da conexão entre pais e seus filhos

No intuito de engajar uma reflexão acerca da paternidade ativa e afetiva, o Boticário convidou cinco pais para protagonizar um experimento social, que se materializou no filme digital da campanha de Dia dos Pais e revela a importância de pensar na conexão genuína como agente transformador do futuro das crianças. Antecedendo as celebrações do segundo domingo de agosto, a marca parte de uma provocação importante para mostrar como uma educação mais afetiva e comunicativa pode transformar tanto quem está no papel de educador, como quem recebe esses ensinamentos, por meio de trocas, participação e da demonstração de amor e afeto.

O conceito da campanha, idealizada pela PROS, agência de PR da marca, está ancorado nos dados obtidos pela pesquisa inédita, Retrato da Paternidade e Educação do Brasil, encomendada por Boticário e conduzida pela Grimpa, Consultoria de Pesquisa de Mercado e Consumer Insights. O estudo ouviu mil pais de todas as regiões do Brasil, de 25 a 55 anos, das classes A, B e C, com filhos de 5 a 15 anos, e revelou que, entre os pais das gerações Millenial e X, há maior grau de identificação com uma paternidade participativa com mais expressão de afeto e diálogo, bem como sinais que apontam maior consciência de suas responsabilidades. Para a marca, os dados demonstram que a paternidade, muitas vezes, pode transformar o pai, que, consequentemente, pode ser considerado um referencial e exemplo para seus filhos e suas filhas.

O filme, produzido pela produtora Ultravioleta, traz relevância para a paternidade, permeando o vínculo, a troca e demonstrando o interesse dos pais ouvidos em uma paternidade mais propositiva, ativa e afetuosa, como reflexo também do estudo inédito encomendado pela marca. Veja o filme acessando esse link https://www.youtube.com/watch?v=wvrp9zQqcE8&feature=youtu.be

Máscara 4K Panoramic, de Make B., com efeito panorâmico

Quem já usa os itens de maquiagem do Boticário sabe que, quando o assunto é “cílios”, a marca é expert e entrega tudo. E não foi diferente em seu mais recente lançamento, a Máscara 4K Panoramic, de Make B., a combinação perfeita de tratamento e aplicador de duplo efeito, que garante fios mais grossos, hidratados, preenchidos, encorpados e 10% mais fortes.

Esse inovador pincel duplo e multifuncional que chega no mercado brasileiro tem uma escova de nylon de um lado e um pente de silicone do outro. Dessa forma, a máscara garante máximo volume aos fios em todos os ângulos, enquanto proporciona ultradefinição e alongamento de ponta a ponta.

Seguindo os pilares de Dermomake, a maquiagem que trata, o produto traz bioqueratina em sua fórmula, que repõe a proteína dos cílios, garantindo mais resistência, força e restauração àqueles danificados. Ela também é ultrablack, com pigmentação de intensa aderência, sendo à prova de borrões, além de não pesar no olhar, ser de fácil remoção e oferecer até 10 horas de duração.