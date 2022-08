Daniel Zen diz que PT encontrou candidato a governador em dose dupla

O deputado Daniel Zen (PT) foi outro parlamentar a manifestar-se em relação às eleições do dia dois de outubro, durante a sessão desta terça-feira (9) da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). “Enfim, nós temos um candidato pelo qual vamos fazer campanha com muita alegria”, disse o parlamentar, referindo-se a Jorge Viana, que aceitou ser disputar o Governo pelo PT.

De acordo com o parlamentar, tanto Jorge Viana e Marcus Alexandre, que aceitou ser candidato a vice, “trocaram o certo pelo duvidoso”. Jorge Viana, segundo ele, aparecia em todas as pesquisas como favorito ao Senado e em segundo lugar, em todas as pesquisas, para o Governo do Estado. “O primeiro quem aparece é o governador”, acrescentou o deputado referindo-se a Gladson Cameli.

Marcus Alexandre, acrescentou, que abriu mão de uma eleição quase certa para a Assembleia Legislativa, não vai ser um vice-governador comum. “Ele será um governador. Nós que passamos meses procurando um candidato governador, agora temos dois”, disse.

Zen também lembrou a trajetória da ex-vice-governadora Nazaré Araújo, que vai disputar o Senado pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PC do B. “O que esta chapa está se propondo resgatar é fazer aquilo que o govermno tem que fazer e que o atual não está fazendo”, disse.

“Vamos voltar não para nos vingar. Vamos chamar quem tem compromisso com o Acre. Vamos querer conversar com todo mundo. Os cargos comissionados do atual Governo não serão perseguidos e quem tem compromisso com o Acre será aproveitado”, acrescentou.

O deputado lembrou eu há fome no Acre e que nunca viu tanta gente pedindo dinheiro nas ruas. “Vamos fazer o governo da esperança”, disse o parlamentar.