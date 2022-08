Desemprego no Acre cai, mas taxa ainda está acima da média nacional

O Acre é um dos 22 estados brasileiros onde houve queda no desemprego no segundo trimestre de 2022.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados nesta sexta-feira (12).

De acordo com a mostra, entre janeiro e março deste ano, 14,8% dos acreanos estavam desempregados e o número diminuiu para 11,9% entre abril e junho, representando uma das maiores quedas.

Mesmo com a diminuição, a taxa de desemprego no Acre ainda é maior que a da região norte (8,9%) e a nacional, que ficou em 9,3%. A falta de trabalho ainda atinge quase 10,1 milhões de brasileiros.

A maior queda foi em Pernambuco, com recuo de 3,5 p.p. na comparação trimestral. Na sequência, vêm Tocantins, Alagoas, Pará, Piauí e Acre, com quedas de cerca de 3 p.p..

As maiores taxas de desocupação foram da Bahia (15,5%), Pernambuco (13,6%) e Sergipe (12,7%), e as menores, de Santa Catarina (3,9%), Mato Grosso (4,4%) e Mato Grosso do Sul (5,2%).

Na comparação anual, todas as 27 unidades federativas tiveram “queda significativa da taxa de desocupação”, disse o instituto. O índice nacional estava em 14,2% há um ano.