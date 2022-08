Duarte defende Bolsonaro e diz que ter Lula como candidato é uma vergonha

“O elevado número de candidatos ao Governo do Estado e ao Senado da República, oito candidatos para o Governo e pelo menos nove para senador, está muito longe de ser algo prejudicial para a democracia. Pelo contrário, o elevado número de candidatos para o Governo como também para o Senado fortalece a democracia porque ajuda o eleitor a melhor definir em quem votar”, disse o deputado estadual, que deve ser deputado federal pelo Republicanos.

São candidatos ao governo Gladson Cameli (PP), Marcio Bittar (União Brasil), Mara Rocha (MDB), Nilson Eucldides (PSOL), David Hall (Agir), Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT). Para o Senado, são candidatos Vanda Milani (Pros), Márcia Bittar (PL), Ney Amorim (Podemos), Dimas Sandas (Avante), Sanderson Moura (PSOL), Carlos Beirute (PSDB), Jenilson Leite (PSB), Alan Rick (Uniçao Brasil).

O parlamentar, no entanto, discordou de seu antecessor na tribuna, o deputado petista Jonas Lima, que defendeu o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva para a presidência nas eleições deste ano. “Ter um ex-presidiário como candidato à presidência da República é uma vergonha para o Brasil perante ao mundo”, disse o deputado.

Duarte manifestou total apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Blsonaro. “O apoio pelo auxílio Brasil de R$ 600,00, o auxílio aos caminhoneiros e a redução da inflação, como se verificou no mês de julho”, disse Roberto Duarte. “Além disso, a população do Acre apoia o presidente por mais de 70% da nossa população e as urnas devem confirmar isso na próxima eleição”, afirmou.