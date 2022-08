Ex-repórter do SBT afirma que Gabriel Cartolano ficava com namorada por dinheiro

Uma verdadeira polêmica foi lançada pelo jornalista Roger Turchetti. Em seu canal no Youtube, o ex-repórter do SBT afirma que seu então colega de Fofocalizando, Gabriel Cartolano, teria contado que estava com sua namorada por dinheiro. O diálogo teria acontecido no refeitório da emissora de Silvio Santos.

A princípio, o vídeo de Roger, no canal Intervenção, se tratava de sua própria reação a participação de Gabriel Cartolano no Programa Silvio Santos. Na ocasião, o atual apresentador do Fofocalizando, que também já comandou o Vem Pra Cá, foi convidado a tirar o chapéu ou não para algumas personalidades, ao estilo Raul Gil.

Depois de comentar sobre outras situações envolvendo Gabriel Cartolano, Roger Turchetti decidiu contar a respeito de uma suposta conversa que teve com o então colega de trabalho. O diálogo teria acontecido no refeitório do SBT. No vídeo, Turchetti revela detalhes de como teria acontecido o diálogo entre os dois:

“Uma vez eu estava almoçando com ele [Gabriel Cartolano], e aí ele resolveu me perguntar se meu casamento era de fachada. Aí eu falei ‘você está louco? Eu estou com a minha esposa porque eu a amo’”, iniciou Turchetti a respeito da conversa que teria tido com o apresentador do Fofocalizando.

Em seguida, Roger conta que questionou Gabriel Cartolano: “Aí eu falei ‘Por que você está me fazendo essa pergunta?’. Aí ele falou ‘Porque eu só estou com a Marina por causa do dinheiro dela’”. O assunto a respeito da namorada do apresentador surgiu após Turchetti reagir ao episódio em que Cartolano participa do quadro “Minha Mulher que Manda”, no programa Eliana.

O que diz Gabriel Cartolano

Procurado pelo EM OFF, Gabriel Cartolano falou que já tratou diretamente com Roger Turchetti após a divulgação deste vídeo e que não quer mais falar sobre esse assunto. Veja abaixo o vídeo em o ex-repórter do SBT revela o caso polêmico: