Homem é preso por PF por armazenar pornografia infantil

A prisão do suspeito foi durante a operação Cumulonimbus, que iniciou as investigação em junho a partir do relatório de uma associação não governamental que monitora crimes virtuais relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Ao longo de dois meses de investigações, a PF conseguiu identificar o responsável por adquirir e armazenar fotos e vídeos contendo abuso sexual infantojuvenil.

Nesta sexta-feira os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado em Ji-Paraná.

“Durante as buscas, em uma análise preliminar, foram encontrados diversos vídeos contendo pornografia infantil em seu aparelho celular, momento em que foi dada voz de prisão ao investigado”, informou a PF.

Na residência do suspeito foram apreendidos dois celulares, disco rígidos de armazenamento de arquivos, e pendrive. Todos os eletrônicos serão periciados pelo Setor Técnico-Científico (SETEC) da PF.