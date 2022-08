Índio do Buraco: saiba quem foi o último sobrevivente de seu povo encontrado morto

As buscas por ele começaram depois que um grupo de madeireiros apontou a existência de um índio, uma cabana, armadilhas e um buraco que, posteriormente, serviria de apelido ao aldeado.

Ao g1, Altair Algayer, coordenador da FPE Guaporé na época do contato, relembrou a tentativa de contato.

“Chegamos a ficar duas horas em frente da cabana para convencê-lo a sair, mas ele se armou dentro dela”, lembra.

Nem sempre sozinho

O ‘Índio do Buraco’, apesar de ter vivido isolado por mais de 30 anos, nem sempre esteve só. Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai) os últimos membros do seu povo foram mortos em 1995.

“Em 1995 havia um grupo com quatro pessoas, que não tinha mais condições genéticas de se reproduzirem entre eles”, explicou Altair.

Não se sabe os reais motivo pelos quais os indígenas não podiam mais se reproduzir, já que não se sabe se todos eram idosos ou se eram só homens.

Não se sabe com precisão o que os impediam de se reproduzir, mas é fato que desde 1980, os indígenas que viviam na TI Tanaru foram vítimas da colonização desenfreada, da instalação de fazendas e da exploração ilegal de madeira, que levaram a sucessivos ataques aos povos isolados que viviam na região e resultaram em mortes e na expulsão dos indígenas de suas terras.

Buraco

Desde que o indígena foi visto pela primeira vez, mais de 50 incursões de monitoramento foram realizadas pela Funai na floresta.

Segundo o órgão, ao longo de 26 anos, 53 habitações do ‘Índio Tanaru’ foram encontradas e todas seguiam o mesmo padrão arquitetônico: uma única porta de entrada/saída e sempre com um buraco no interior da casa.

Ele vivia em uma cabana, popularmente conhecida como tapiri: estrutura feita com lascas e cascas de madeira, palmeiras e troncos de pau, coberta com palha do chão até o teto.

“A primeira coisa que ele fazia é cavar um buraco. Depois, construía a casa. A ação, aparentemente, não tem função nenhuma aos nossos olhos, mas acredito que a prática esteja ligada à sua religião”, explica Altair. Isso porque mesmo com o buraco dentro da cabana, o indígena não dormia lá dentro e não guardava nada. Ele dormia geralmente em uma rede armada em cima do buraco.

Morte

O corpo do Índio do Buraco foi encontrado “dentro da rede de dormir, em sua palhoça, na Terra Indígena Tanaru”, na última terça-feira (23).

De acordo com Ivaneide Bandeira, ambientalista e fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé e que também participou do processo de localização do indígena há mais de 20 anos, disse que no momento em que foi encontrado morto, “[ele estava] paramentado como soubesse que sua morte estava próxima“.

Segundo a Funai, “não havia vestígios da presença de pessoas no local, tampouco foram avistadas marcações na mata durante o percurso”. Além disso, não havia sinais de violência ou luta.