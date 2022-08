Tierry desembarca em Feijó e fala sobre polêmica de show cancelado no AC; assista

Hoje o município de Feijó realiza a abertura do 23º Festival do Açaí, um dos mais tradicionais festivais do Acre. O cantor Tierry se apresenta nesta sexta-feira (12) e é atração nacional mais aguardada da noite no palco do evento.

Veja fotos do desembarque do cantor:

O cantor já desembarcou no município e concedeu entrevista para a impressa local no aeroporto, onde também recebeu fãs que aguardavam sua chegada. Tierry comentou sobre a ‘estreia’ no estado, onde seu nome foi divulgado como atração na ExpoAcre 2022 e, logo após a divulgação, mudanças aconteceram e o show do cantor foi cancelado.

De acordo com Tierry, o show de estreia no Acre já era para ter acontecido. “Já era para ter estreado no Acre, mas não deu certo. Agora deu, comentou o cantor que também elogiou a recepção que teve dos acreanos.

Assista a entrevista: