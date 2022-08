VÍDEO: condutor de moto bate em carro e ‘voa’

O acidente aconteceu no cruzamento da Av. 34, com a rua 41, no bairro Jardim Eldorado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu depois que o motorista do carro invadiu a preferencial. No carro estava um homem, uma mulher e uma criança.

Nas imagens é possível ver o momento em que o condutor do veículo sai do carro desesperado para avaliar a saúde da criança. O motorista ficou em estado de choque, mas não sofreu ferimentos. A mulher sofreu apenas escoriações leves e a criança não se feriu.