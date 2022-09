“A democracia é fundamental para o sucesso das nações”, disse Gladson após desfile do 7 de setembro

O desfile cívico militar reuniu aproximadamente 10 mil acreanos, que das 7h30 às 9h40 assistiram às apresentações que iniciaram na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual.

No dispositivo de honra estava o governador Gladson Cameli, o prefeito Tião Bocalom, secretários de Estado e também do município, bem como militares e autoridades da Justiça.

“Esse é o segundo desfile de 7 setembro que participo enquanto governador. Quero agradecer a Deus e a todas que ajudaram para que essa festa fosse tão positiva. É um momento de união, de reencontro e de respeito à nossa bandeira, à nossa pátria. São 200 anos e o nosso Brasil tem conquistado várias vitórias através do seu povo”, disse Gladson em entrevista coletiva à imprensa.

Gladson destacou o papel da imprensa no fortalecimento da democracia. “Nós temos um povo determinado e patriota. Para mim foi muito bom ver o entusiasmo no semblante das pessoas, que mesmo com opiniões diferentes, mas unidos nessa festa. Parabéns Brasil, parabéns Acre e parabéns brasileiros!”, encerrou o governador.