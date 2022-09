A Fazenda 14: Deolande cogita desistir do reality para votar

Deolane Bezerra já comentou, em algumas oportunidades, que pensa em desistir de A Fazenda 14. Entretanto, durante a tarde desta sexta-feira (30/9), a advogada relembrou das eleições 2022, marcadas para o próximo domingo (2/10) e voltou a falar sobre o assunto. Vale lembrar que a doutora já manifestou o apoio a Lula (PT).

“Se eu não sair sábado (1/9) para ir embora, desistir, eu não desisto mais”, pontuou Deolane. Moranguinho tentou mudar a cabeça da amiga e, contrariada pela advogada, rebateu: “Vamos te amarrar”

Thomaz Costa, que também estava no papo, relembrou dos compromissos que os participantes de A Fazenda 14 firmaram com a Record TV, mas ouviu um deboche de Deolane Bezerra. “Tá bom que eu não vou votar”, completou a viúva de MC Kevin.

Antes de ser confirmada no reality, a advogada disse que não estaria no reality porque precisa votar, o que não seria possível confinada. Isso porque o reality está previsto para começar dia 13 de setembro. Já o primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro. “Eu tenho que votar, meu povo! Mamãe precisa estar aqui pra votar”, escreveu Deolane no twitter.

Entretanto, pouco tempo depois, a Record TV confirmou a influencer em A Fazenda 14.