Adolescente é condenada a pagar R$ 750 mil por matar estuprador

Pieper Lewis tinha histórico de fugir de casa até os 15 anos, quando morava em Des Moines (EUA). Segundo os advogados dela, em 2020, ela foi acolhida por um homem que se dizia namorado dela, mas a prostituía obrigando-a a fazer sexo com outros homens.

Um dia, quando um dos “clientes” estava dormindo, e ela percebeu que havia sido drogada e estuprada, ela o esfaqueou com 30 golpes, matando-o. Nesta terça-feira (13), Pieper foi condenada a cinco anos de liberdade condicional e pagamento de indenização de 150 mil dólares (cerca de R$ 750 mil) à família do homem morto. As informações são do New York Times.

Na terça-feira, o juiz David M. Porter, do Tribunal Distrital do Condado de Polk, condenou Lewis, agora com 17 anos, e ordenou que ela fosse colocada no Fresh Start Women’s Center, em Des Moines, uma instalação residencial, onde ela usará um dispositivo de rastreamento.

Além de ordenar que ela pagasse 150 mil dólares em restituição à família do homem que ela matou, o juíz exigiu que ela prestasse 200 horas de serviço comunitário por ano durante três anos.

Ela se declarou culpada em junho de 2021 por homicídio voluntário e lesão intencional de Zachary Brooks, de 37 anos, e estava detida no Centro de Detenção Juvenil do Condado de Polk por dois anos.

Defesa aponta “tráfico de seres humanos”

“Ela esfaqueou o homem várias vezes, e o motivo pelo qual ela fez isso foi porque ela foi colocada em uma situação de tráfico de seres humanos”, disse Matthew S. Sheeley, defensor público estadual assistente e um dos advogados de Lewis, em sua audiência de sentença na terça-feira.

Em depoimento na terça-feira, Lewis disse que desejava que “os eventos de 1º de junho de 2020 nunca tivessem ocorrido, mas dizer que há uma vítima é absurdo”. Ela se comparou a uma “Fênix”.

“Isso significa que enfrento estupro, abuso, ódio, traição, manipulação, abandono, perda de um dos pais, solidão”, disse ela. “Eu me pergunto o que mais vou carregar nesse saco de dor sem fim”, completou.

Antes de anunciar a sentença, o juiz perguntou se ela cometeu erros em sua vida. “Eu tirei a vida de uma pessoa“, disse ela. “Minhas intenções naquele dia não eram apenas sair e tirar a vida de alguém. Na minha mente, senti que não estava segura e senti que estava em perigo, o que resultou nos atos. Mas isso não tira o fato de que um crime foi cometido.”

Em uma declaração de testemunha arquivada como parte de um acordo de confissão, Lewis relatou uma série de eventos, girando em torno de ser levada no início de 2020 por pessoas que se tornaram abusivas. O último deles, ela disse, foi Christopher Brown, que se dizia namorado dela, mas repetidamente exigia que ela se prostituísse por dinheiro.

Drogada e estuprada

Em maio de 2020, afirmou Lewis, Brown a deixou no apartamento de Brooks, um de seus conhecidos, que a forçou a beber álcool e usar outros intoxicantes e a estuprou em cinco ocasiões. Brown a forçou a voltar ao apartamento de Brooks no final daquele mês, e ele a embriagou e a estuprou novamente, disse ela. Quando ela acordou e percebeu que ele a havia estuprado uma segunda vez, apesar de seus pedidos para parar, ela pegou uma faca e o atacou.

Na terça-feira, os advogados de Lewis acusaram Brown no tribunal de ajudar e favorecer o tráfico sexual. A polícia não o acusou. O advogado do condado de Polk, John Sarcone, disse: “O assunto ainda está pendente e não comentamos assuntos pendentes”.

Fuga de vida “instável”

No depoimento de Pieper Lewis, ela disse que fugiu de casa três vezes em três meses em 2020 para escapar de uma vida familiar instável. Ela ficou primeiro com a irmã mais velha de um colega de classe, trabalhando de babá em troca de um lugar para dormir. Mas, em abril daquele ano, o arranjo azedou e ela não tinha onde morar. Ela começou a dormir no corredor do prédio onde uma vez se refugiou.

Um vizinho se ofereceu para acolhê-la, mas esse relacionamento rapidamente se tornou violento e ela foi embora. Então, outro vizinho, Christopher Brown, fez o mesmo. Só que dessa vez, ela não foi embora. Em vez disso, explicou em seu comunicado, Brown a inscreveu em sites de namoro e depois arranjou para ela fazer sexo com homens por dinheiro. Ela disse que ele fez isso cerca de sete ou oito vezes enquanto ela morava no apartamento dele, entre abril e 2 de junho de 2020.

Em maio, Brown disse a Lewis que ela tinha que ficar com Brooks enquanto a filha e a mãe o visitavam.

“Brown me disse que Brooks gostaria de fazer sexo comigo, já que ele estava me permitindo ficar com ele”, escreveu ela em seu comunicado. “Eu não queria fazer sexo com Brooks porque acreditava que Brown era meu namorado. Eu não queria ir ao apartamento de Brooks, mas não tinha outro lugar para ir.”